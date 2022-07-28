Еврокомиссия добавила Украину в карты транспортной сети – что это значит

https://racurs.ua/n173156-evrokomissiya-dobavila-ukrainu-v-karty-transportnoy-seti-chto-eto-znachit.html

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Європейська комісія офіційно схвалила перегляд карт Трансʼєвропейської транспортної мережі (TEN-T), розширивши її на шляхи сполучення в Україні.

Про це розповів заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм.

З його слів, тепер низка дорожньо-залізничних шляхів, які охоплюють усю територію України від західних кордонів до узбережжя Чорного та Азовського морів включено до чотирьох з дев’яти основних європейських транспортних коридорів, а саме:

Північно — Балтійський коридор продовжено через Львів та Київ до Маріуполя;

Балто — Чорноморсько — Егейський коридор продовжено через Львів, Чернівці (Румунію і Молдову) до Одеси;

коридори Балтійське море — Адріатичне море та Рейн — Дунай проходитимуть через Львів.

На практиці це дозволить:

усунути перешкоди при проведенні логістичних операцій; залучити європейські інвестиції для модернізації транспортної інфраструктури; отримати доступ до інструментів допомоги ЄС у питанні розбудови української частини мережі TEN-T; розвивати мультимодальні перевезення; зменшити логістичні витрати; підвищити якість послуг при перевезенні товарів.

«Окремо приємно, що результатом оновлення мережі TEN-T стало вилучення з неї російських і білоруських маршрутів, а також пониження в статусі маршрутів на території ЄС на стиках з цими країнами-агресорами», — зазначив Наєм і додав, що це рішення дозволить зʼєднати Європу з заходу на схід та з півночі на південь мережею автодоріг, залізниць, аеропортів та водних шляхів.

Розвиток транспортної системи відбуватиметься в два етапи — до 2030 року має бути завершено побудову «ключової» мережі та до 2050 року — «загальної» мережі.