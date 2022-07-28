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Єврокомісія додала Україну в карти транспортної мережі - що це означає
Єврокомісія додала Україну в карти транспортної мережі — що це означаєhttps://racurs.ua/ua/n173156-ievrokomisiya-dodala-ukrayinu-v-karty-transportnoyi-mereji-scho-ce-oznachaie.htmlРакурс
Європейська комісія офіційно схвалила перегляд карт Трансʼєвропейської транспортної мережі (TEN-T), розширивши її на шляхи сполучення в Україні.
Про це розповів заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм.
З його слів, тепер низка дорожньо-залізничних шляхів, які охоплюють усю територію України від західних кордонів до узбережжя Чорного та Азовського морів включено до чотирьох з дев’яти основних європейських транспортних коридорів, а саме:
Північно — Балтійський коридор продовжено через Львів та Київ до Маріуполя;
Балто — Чорноморсько — Егейський коридор продовжено через Львів, Чернівці (Румунію і Молдову) до Одеси;
коридори Балтійське море — Адріатичне море та Рейн — Дунай проходитимуть через Львів.
На практиці це дозволить:
усунути перешкоди при проведенні логістичних операцій;
залучити європейські інвестиції для модернізації транспортної інфраструктури;
отримати доступ до інструментів допомоги ЄС у питанні розбудови української частини мережі TEN-T;
розвивати мультимодальні перевезення;
зменшити логістичні витрати;
підвищити якість послуг при перевезенні товарів.
«Окремо приємно, що результатом оновлення мережі TEN-T стало вилучення з неї російських і білоруських маршрутів, а також пониження в статусі маршрутів на території ЄС на стиках з цими країнами-агресорами», — зазначив Наєм і додав, що це рішення дозволить зʼєднати Європу з заходу на схід та з півночі на південь мережею автодоріг, залізниць, аеропортів та водних шляхів.
Розвиток транспортної системи відбуватиметься в два етапи — до 2030 року має бути завершено побудову «ключової» мережі та до 2050 року — «загальної» мережі.
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