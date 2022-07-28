Активів рф і білорусі на майже 40 млрд грн арештували в Україні — деталі

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Активів росії і білорусі на 39,5 млрд грн арештували в Україні впродовж останніх п’яти місяців, після повномасштабного вторгнення країни-агресорки.

Про це повідомляє прес-служба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції.

За пʼять місяців повномасштабного вторгнення росії… суди арештували активів російських та білоруських компаній на десятки мільярдів гривень, які відтепер працюватимуть виключно на економіку й відбудову нашої держави. Департаментом від початку війни у сфері економіки направлено обвинувальні акти відносно 270 осіб за 67-ма кримінальними провадженнями стосовно проросійського бізнесу. Всього за напрямом роботи оголошено 407 підозр у 216 кримінальних провадженнях та проведено більше тисячі обшуків, — йдеться у повідомленні.

Так, серед іншого майна правоохоронці вилучили на 1,3 млрд грн транспортних засобів, які нині передані на потреби Збройних сил України.

Також Україна арештувала бурові установки, авіакомпанії, цінні папери банку, авіадвигуни, вагони та тисячі тонн пального.