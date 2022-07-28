Гігантську вирву від ракети рф показала поліція Київщини

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Наслідки ракетного удару по Київщині показала Національна поліція. У лісі правоохоронці виявили гігантську вирву від російської ракети, яку воєнні злочинці запустили вранці 28 липня.

Уламки ракети знайшли у лісозмузі Вишгородського району Київської області. На щастя, тут ніхто не постраждав.

Нагадаємо, на Київщині внаслідок ранкових ракетних ударів постраждали 15 людей. За словами начальника столичної поліції Андрія Нєбитова, завдяки вчасному реагуванню на сигнал тривоги вдалося уникнути більш тяжких наслідків.