росія хоче роздати свої паспорти на окупованій Харківщині

https://racurs.ua/ua/n173153-rosiya-hoche-rozdaty-svoyi-pasporty-na-okupovaniy-harkivschyni.html

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росія прагне у стислі терміни приєднати тимчасово окуповані території України. Зокрема, для цього на окупованих територіях Харківської області воєнні злочинці рф розпочали прийом документів на отримання російського громадянства.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ країни-агресорки з посиланням на заяву так званої маріонеткової «влади» окупованих районів.

Воєнні злочинці планують приймати документи за системою «спрощеного оформлення». Зі слів колаборантів, на цьому етапі лише формується база даних населення, яке бажає отримати громадянство країни-загарбника.

Нагадаємо, у травні воєнний злочинець й президент росії володимир путін підписав указ про спрощений прийом до громадянства рф мешканців окупованих територій України.

МЗС України засудило цей указ про незаконну паспортизацію населення тимчасово захоплених територій.

На початку червня у Запорізькій області окупанти почали видавати перші російські паспорти.