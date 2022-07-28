рф створила мережу агентів і підкупила чиновників для захоплення ЧАЕС — Reuters

https://racurs.ua/ua/n173152-rf-stvoryla-mereju-agentiv-i-pidkupyla-chynovnykiv-dlya-zahoplennya-chaes-reuters.html

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Захоплення території Чорнобильської АЕС росії вдалося здійснити у блискавичні терміни завдяки мережі агентів, які були інспіровані до України задовго до повномасштабного вторгнення. Захоплення ЧАЕС відкривало найкоротший шлях наступу на Київ, йдеться у розслідуванні Reuters.

Агентство отримало доступ до матеріалів кримінального провадження, зокрема проти начальника охорони ЧАЕС Валентина Вітра, якого підозрюють у державній зраді і співпраці з спецслужбами країни-ворога, оскільки у день вторгнення його не було на місці. У показах Вітер зазначив, що в день вторгнення спілкувався телефоном з командиром частини Нацгвардії. Вітер порадив командиру не чинити опір загарбникам. Згодом в полон рф потрапили 169 нацгвардійців.

Одне джерело, яке безпосередньо знайоме з планами вторгнення кремля, повідомило Reuters, що агенти рф торік прибули до Чорнобиля, щоб підкупити чиновників і готувати підґрунтя для захоплення станції. Держбюро розслідувань нині веде розслідування проти екс-начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова за підозрою у передачі даних, які стосуються безпеки ЧАЕС. До призначення в СБУ Наумов працював в Агентстві з управління Зоною відчуження.

Reuters також розповідає про те, що співробітників ЧАЕС після аварії 1986 року вербували в агенти КДБ. Ці офіцери офіційно стали частиною СБУ, але вони продовжували виконувати накази з москви.

По суті, це були співробітники ФСБ, — сказав він.

У листопаді 2021 року кремль почав надсилати в Україну агентів під прикриттям, які мали налагодити контакти з відповідальними за безпеку ЧАЕС. Чорнобиль також служив пунктом видачі документів зі штаб-квартири СБУ — українські посадовці за гроші передавали шпигунам рф інформацію про військову готовність України.

СБУ відмовилася відповісти на питання Reuters. У ДБР вказали, що наразі розслідують дії нацгвардійців.