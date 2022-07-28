путін призначив нового заступника шойгу

https://racurs.ua/ua/n173151-putin-pryznachyv-novogo-zastupnyka-shoygu.html

Ракурс

Генерал-полковник віктор горемикін, який до цього керував кадровою політикою у Міністерстві оборони росії, став новим заступником воєнного злочинця — міністра оборони рф сергія шойгу.

Президент країни-агресорки й ініціатор повномасштабного вторгнення в Україну володимир путін підписав відповідний указ.

Раніше шойгу дав нові вказівки російській армії щодо війни в Україні. Очільник міноборони рф наказав угрупованню «Схід» здійснювати заходи, які знищать далекобійну зброю України, з якої ведеться «обстріл житлових кварталів Донбасу».

Нагадаємо, захисники України все частіше повідомляють про успішні удари по російських командних пунктах, складах боєприпасів на окупованих росією територіях. ЗСУ почали точних ударів по тилах рф після отримання американських систем залпового вогню Himars. Вони вже знищили понад 30 логістичних об'єктів армії рф.