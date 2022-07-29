Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украина получит от Македонии танки Т-72, ​​фото: RTS

Украина получит от Македонии танки Т-72 (ФОТО)

29 июл 2022, 15:55
999

Україна отримає від Північної Македонії танки Т-72, які ця країна планували в найближчі роки зняти з озброєння.





Передачу Україні танків підтвердило Міноборони цієї країни після того, як у соцмережах з’явилися кадри колони відповідної військової техніки. Про це сьогодні, 29 липня, повідомляє македонське видання RTS.

Колона македонських танків у четвер попрямувала до України, підтвердили в Міноборони, заявивши, що це танки «третього покоління» з батальйону, який незабаром буде розформований, — зазначає видання.

Скільки саме танків передають Україні, відомство не уточнює, проте відомо, що на озброєнні македонської армії була 31 машина цього типу.

Передачу танків Україні у Македонії мотивують тим, що з розвитком технологій через кілька років вони будуть неконкурентоспроможними та несумісними через перехід цієї країни на західну військову техніку, а також тим, що Північна Македонія, як член НАТО, поважає територіальну цілісність, суверенітет та право на самооборону України, а також засуджує російську агресію.

Перевезення військової техніки Македонії, фото: 360

Джерело: RTS

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров