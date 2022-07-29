Украина получит от Македонии танки Т-72, ​​фото: RTS

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Україна отримає від Північної Македонії танки Т-72, які ця країна планували в найближчі роки зняти з озброєння.

Передачу Україні танків підтвердило Міноборони цієї країни після того, як у соцмережах з’явилися кадри колони відповідної військової техніки. Про це сьогодні, 29 липня, повідомляє македонське видання RTS.

Колона македонських танків у четвер попрямувала до України, підтвердили в Міноборони, заявивши, що це танки «третього покоління» з батальйону, який незабаром буде розформований, — зазначає видання.

Скільки саме танків передають Україні, відомство не уточнює, проте відомо, що на озброєнні македонської армії була 31 машина цього типу.

Передачу танків Україні у Македонії мотивують тим, що з розвитком технологій через кілька років вони будуть неконкурентоспроможними та несумісними через перехід цієї країни на західну військову техніку, а також тим, що Північна Македонія, як член НАТО, поважає територіальну цілісність, суверенітет та право на самооборону України, а також засуджує російську агресію.

Джерело: RTS