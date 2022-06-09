Сколько танков Польша передала Украине, рассказал Дуда

Анджей Дуда, фото: Pomponik

https://racurs.ua/n171515-skolko-tankov-polsha-peredala-ukraine-rasskazal-duda.html

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Польща передала Україні озброєння на загальну суму майже 2 млрд дол.

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Президент Польщі Анджей Дуда повідомив про це в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

За словами Дуди, до наданої Польщею військової допомоги входять:

понад 240 танків;

близько 100 бронетранспортерів;

стрілецька зброя;

боєприпаси;

амуніція та військове спорядження.

Дуда також закликав усіх, хто може, надати Україні важке озброєння, зокрема далекобійну артилерію.

Їм потрібна важка зброя. Особливо артилерія, щоб Україна могла протистояти російській артилерії. Відповідь у вигляді важкої зброї та важкої артилерії — єдиний засіб проти російського наступу, — наголосив президент Польщі.

Джерело: Bild