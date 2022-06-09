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Анджей Дуда, фото: Pomponik

Сколько танков Польша передала Украине, рассказал Дуда

9 июн 2022, 13:53
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Польща передала Україні озброєння на загальну суму майже 2 млрд дол.



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Президент Польщі Анджей Дуда повідомив про це в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

За словами Дуди, до наданої Польщею військової допомоги входять:

  • понад 240 танків;
  • близько 100 бронетранспортерів;
  • стрілецька зброя;
  • боєприпаси;
  • амуніція та військове спорядження.

Дуда також закликав усіх, хто може, надати Україні важке озброєння, зокрема далекобійну артилерію.

Їм потрібна важка зброя. Особливо артилерія, щоб Україна могла протистояти російській артилерії. Відповідь у вигляді важкої зброї та важкої артилерії — єдиний засіб проти російського наступу, — наголосив президент Польщі.

Джерело: Bild


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