Starlink получил лицензию оператора в Украине

Оператор спутникового интернета Starlink получил лицензию оператора, фото: «Мілітарний»

https://racurs.ua/n171514-starlink-poluchil-licenziu-operatora-v-ukraine.html

Ракурс

Компанія Starlink Ukraine («Старлінк Юкрейн») отримала в Україні ліцензію оператора.

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Компанію внесли до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг за номером 1. Про це сьогодні, 9 червня, повідомив у своєму Telegram-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Представництво компанії SpaceX вже скоро почне активну роботу в Україні! — додав Федоров.

З початком масштабного російського вторгнення в Україну, у Мінцифри звернулися до засновника Starlink американського мільярдера Ілона Маска з проханням надати доступ до Starlink. Невдовзі до України надійшли перші 500 станцій Starlink.

Наразі в Україні працюють понад 10 тис. станцій Starlink.

За даними американських ЗМІ, Starlink не лише забезпечує зв’язок для міст у зоні бойових дій, а й зокрема, використовується для роботи українських безпілотників.

Starlink Ukraine як представництво компанії Ілона Маска зареєстрували в Україні 27 квітня.