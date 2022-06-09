Starlink отримав ліцензію оператора в Україні

Starlink отримав ліцензію оператора в Україніhttps://racurs.ua/ua/n171514-starlink-otrymav-licenziu-operatora-v-ukrayini.htmlРакурс
Компанія Starlink Ukraine («Старлінк Юкрейн») отримала в Україні ліцензію оператора.
Компанію внесли до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг за номером 1. Про це сьогодні, 9 червня, повідомив у своєму Telegram-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Представництво компанії SpaceX вже скоро почне активну роботу в Україні! — додав Федоров.
З початком масштабного російського вторгнення в Україну, у Мінцифри звернулися до засновника Starlink американського мільярдера Ілона Маска з проханням надати доступ до Starlink. Невдовзі до України надійшли перші 500 станцій Starlink.
Наразі в Україні працюють понад 10 тис. станцій Starlink.
За даними американських ЗМІ, Starlink не лише забезпечує зв’язок для міст у зоні бойових дій, а й зокрема, використовується для роботи українських безпілотників.
Starlink Ukraine як представництво компанії Ілона Маска зареєстрували в Україні 27 квітня.