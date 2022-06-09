Рашисти підірвалися при встановленні радянських мін 1950-х років на Херсонщині

Окупанти використовують міни 70-річної давності, фото: «Корреспондент.net»

https://racurs.ua/ua/n171513-rashysty-pidirvalysya-pry-vstanovlenni-radyanskyh-min-1950-h-rokiv-na-hersonschyni.html

Ракурс

Росіяни на тлі успішного українського контрнаступу мінують Херсонщину мінами, виготовленими в 50-х роках XX століття.

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Про це повідомляється на сторінці Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України в соціальній мережі Фейсбук.

Зазначається, що нещодавно на окуповану територію Херсонщини прибула колона російських військових вантажівок з такими мінами.

Боєприпаси зберігалися на складах в ростовській області та були підготовлені для знищення. Присвоївши кошти на утилізацію, російське командування передало небезпечний вантаж в передові підрозділи загарбників для мінування оборонних позицій, — наголошують у ГУР.

За інформацією розвідки, при встановленні цих мін вже підірвалися кілька саперів-окупантів з батальйонно-тактичної групи 7 військової бази 49 загальновійськової армії південного військового округу (в/ч 09332) російських окупаційних військ.