Скільки ракет росія запустила по Україні, розповів Зеленський

Скільки ракет росія запустила по Україні, розповів Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n171512-skilky-raket-rosiya-zapustyla-po-ukrayini-rozpoviv-zelenskyy.htmlРакурс
Росія за час масштабного вторгнення в Україну випустила по нашій державі вже понад 2,6 тис. різних ракет.
Більшість цих ракет були запущені по цивільних об'єктах. Про це під час виступу по відеозв’язку до учасників конференції TIME100 Gala, яка відбувається у Нью-Йорку, заявив президент України Володимир Зеленський повідомляє агентство «Укрінформ».
За 105 днів повномасштабної війни росія використала проти українських міст вже більше 2,6 тис. різних ракет, більшість із них — проти цивільних об'єктів: підприємств, залізниці, мостів, університетів, навіть проти житлових будинків, — наголосив Зеленський.
Зеленський нагадав, що одна з цих ракет 23 квітня вбила в Одесі відразу три покоління однієї родини — тримісячну дівчинку Кіру, її маму та бабусю.
Кірі був лише місяць, коли росія розпочала повномасштабну війну. Що вона бачила у своєму житті? І що її вбивство додало до впливу росії?, — наголосив Зеленський.
Джерело: «Укрінформ»