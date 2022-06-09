Сколько ракет россия запустила по Украине, рассказал Зеленский

Россия продолжает обстреливать Украину ракетами, фото: Joyreactor

https://racurs.ua/n171512-skolko-raket-rossiya-zapustila-po-ukraine-rasskazal-zelenskiy.html

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Росія за час масштабного вторгнення в Україну випустила по нашій державі вже понад 2,6 тис. різних ракет.

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Більшість цих ракет були запущені по цивільних об'єктах. Про це під час виступу по відеозв’язку до учасників конференції TIME100 Gala, яка відбувається у Нью-Йорку, заявив президент України Володимир Зеленський повідомляє агентство «Укрінформ».

За 105 днів повномасштабної війни росія використала проти українських міст вже більше 2,6 тис. різних ракет, більшість із них — проти цивільних об'єктів: підприємств, залізниці, мостів, університетів, навіть проти житлових будинків, — наголосив Зеленський.

Зеленський нагадав, що одна з цих ракет 23 квітня вбила в Одесі відразу три покоління однієї родини — тримісячну дівчинку Кіру, її маму та бабусю.

Кірі був лише місяць, коли росія розпочала повномасштабну війну. Що вона бачила у своєму житті? І що її вбивство додало до впливу росії?, — наголосив Зеленський.

Джерело: «Укрінформ»