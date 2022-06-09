Во время задержания фото: Офис генпрокурора

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СБУ заявляє про викриття у Києві керівників однієї з партій на вимаганні коштів за включенння до виборчого списку та «підтримки» в політичній кар'єрі.

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Про це сьогодні, 9 червня, повідомляється у Telegram-каналі СБУ.

«Голова однієї з партій та керівник її територіального осередку вирішили заздалегідь „підготуватися“ до наступних парламентських виборів і продати нібито „прохідне“ місце у своєму списку», — зазначають у спецслужбі.

Зазначається, що свої «послуги» вони оцінили у 2,5 млн дол. США. За цю суму пропонувалася така схема просування «політичними сходами»:

вступ до партії;

посада голови районного осередку.

«Згодом за винагороду навіть бралися призначити чоловіка радником керівника ПрАТ „Київводоканал“ — для успішного старту політичної кар'єри», — додають в СБУ.

За інформацією спецслужби, кошти мили передаватися за графіком, складеним головою партії — сума першого траншу становила 50 тис. дол. США.

«Правоохоронці затримали зловмисників „на гарячому“, під час передачі першої частини», — зазначають в СБУ.

Наразі вирішується питання повідомлення фігурантам про підозру за такими статтями Кримінального кодексу:

ч. 3 ст. 369−2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди);

ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

Назву політсили в СБУ не повідомляють. За інформацією видання «Бабель», йдеться про керівників партії «Наш край».

Нагадаємо, у 2020 році на Волині затримали шахрая, який «продавав» посади в Кабінеті міністрів.

Джерело: СБУ, «Бабель»