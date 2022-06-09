10 детей ранены в Харькове в результате обстрелов — Офис генпрокурораhttps://racurs.ua/n171510-10-detey-raneny-v-harkove-v-rezultate-obstrelov-ofis-genprokurora.htmlРакурс
В Україні жертвами масштабного російського вторгнення стали 263 дитини.
Ще щонайменше 488 дітей було поранено. Про це сьогодні, 9 червня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждалих дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 190;
- Харківській області — 132;
- Київській області — 116;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 53;
- Херсонській області — 52;
- Миколаївській області — 47;
- Запорізькій області — 30;
- Сумській області — 17;
- Києві — 16;
- Житомирській області — 15.
У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про поранення 10 дітей в Харківській області внаслідок обстрілів окупантами об'єктів цивільної інфраструктури, — наголошують у відомстві.
Зазначається, що через російські обстріли та бомбардування в Україні пошкоджено вже 1 тис. 971 заклад освіти, 194 з них зруйновані повністю.