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Последствия обстрелов Харьковщины, фото: ГСЧС

10 детей ранены в Харькове в результате обстрелов — Офис генпрокурора

9 июн 2022, 10:58
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В Україні жертвами масштабного російського вторгнення стали 263 дитини.
Ще щонайменше 488 дітей було поранено. Про це сьогодні, 9 червня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.



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Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждалих дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 190;
  • Харківській області — 132;
  • Київській області — 116;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 53;
  • Херсонській області — 52;
  • Миколаївській області — 47;
  • Запорізькій області — 30;
  • Сумській області — 17;
  • Києві — 16;
  • Житомирській області — 15.

У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про поранення 10 дітей в Харківській області внаслідок обстрілів окупантами об'єктів цивільної інфраструктури, — наголошують у відомстві.

Зазначається, що через російські обстріли та бомбардування в Україні пошкоджено вже 1 тис. 971 заклад освіти, 194 з них зруйновані повністю.

Источник: Ракурс


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