Наслідки обстрілів Харківщини, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n171510-10-ditey-poraneno-v-harkovi-vnaslidok-obstriliv-ofis-genprokurora.html

Ракурс

В Україні жертвами масштабного російського вторгнення стали 263 дитини.

Ще щонайменше 488 дітей було поранено. Про це сьогодні, 9 червня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждалих дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 190;

Харківській області — 132;

Київській області — 116;

Чернігівській області — 68;

Луганській області — 53;

Херсонській області — 52;

Миколаївській області — 47;

Запорізькій області — 30;

Сумській області — 17;

Києві — 16;

Житомирській області — 15.

У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про поранення 10 дітей в Харківській області внаслідок обстрілів окупантами об'єктів цивільної інфраструктури, — наголошують у відомстві.

Зазначається, що через російські обстріли та бомбардування в Україні пошкоджено вже 1 тис. 971 заклад освіти, 194 з них зруйновані повністю.