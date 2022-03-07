Усі доступні в ЄС станції StarLink збирають для України. Фото:

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Всі доступні в Євросоюзі станції супутникового інтернету StarLink збирає Словенія для України.

Вже найближчими днями до України доправлять до 5 тис. станцій. Про це 7 березня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як відомо, Starlink — супутниковий інтернет Ілона Маска, яким тепер в Україні можна користуватись на ходу. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляв, що з початком російського вторгнення Маск оновив програмне забезпечення саме для України. Starlink став активним в Україні з 27 лютого.

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Водночас мільярдер попереїжджав, що існує ймовірність того, що Росія може атакувати супутниковий інтернет «Старлінк» в Україне. Маск у Twitter радив користуватися ним з обережністю і розміщати антени у безпечних місцях подалі від людей.

Нагадаємо, що мільярдер і засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск висловив підтримку Україні, яка протистоїть повномасштабній агресії Росії.