Все доступные в ЕС станции StarLink собирают для Украины. Фото:

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Все доступные в Евросоюзе станции спутникового интернета StarLink собирает Словения для Украины.

Уже в ближайшие дни в Украину доставят до 5 тыс. станций. Об этом 7 марта сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как известно, Starlink — спутниковый интернет Илона Маска, которым теперь в Украине можно пользоваться на ходу. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщал, что с началом российского вторжения Маск обновил программное обеспечение именно для Украины. Starlink стал активным в Украине с 27 февраля.

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В то же время миллиардер подчеркнул, что существует вероятность того, что Россия может атаковать спутниковый интернет «Старлинк» в Украине. Маск в Twitter советовал пользоваться им с осторожностью и размещать антенны в безопасных местах подальше от людей.

Напомним, что миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск выразил поддержку Украине, которая противостоит полномасштабной агрессии России.