Ілон Маск викликав путіна на бій за Україну – заява

https://racurs.ua/ua/n168383-ilon-mask-vyklykav-putina-na-biy-za-ukrayinu-zayava.html

Ракурс

Ілон Маск, американський мільярдер і засновник компанії SpaceX, президенту країни-агресора вийти сам на сам.

Я кидаю виклик Володимиру Путіну. В єдиноборстві. Ставка — Україна, — написав Маск у Twitter.

У коментарях мільярдер уточнив у Кремля, тегнувши його в Twitter, чи згодний Путін на поєдинок: «Ви згодні на цей бій?».

Відомо, що путін мав восьмий дано по дзюдо і почесний чорний пояс по тхеквондо. Проте міжнародні федерації цих видів спорту відкликали повноваження російського президента після вторгнення армії рф в Україну.

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Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск підтримав Україну та надав нам обладнання для свого супутникового інтернету Starlink.

При цьому глава SpaceX також заявив, що не блокуватиме російську пропаганду в мережі Starlink, дотримуючись принципу абсолютної свободи.