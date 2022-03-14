Дмитро Кулеба озвучив іноземні компанії, які не пішли з росії. Фото: aif.ru

https://racurs.ua/ua/n168382-boykotuyte-yih-kuleba-ozvuchyv-inozemni-kompaniyi-yaki-ne-pishly-z-rosiyi.html

Ракурс

Попри війну рф проти України низка компаній все ще продовжують працювати на російському ринку.

Станом на 14 березня 209 компаній повністю вийшли з ринку росії та припинили взаємодію з російськими партнерами. Ще 378 компаній обмежили роботу частково. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав бойкотувати їх.

Ми цим не задоволені. Ми знаємо ці компанії, знаємо їх маневри, будемо їх дотискати… Є низка великих компаній, які не пішли з Росії. Я закликаю їх залишити ринок якнайшвидше. А решту урядів та споживачів — бойкотувати їх, — заявив він під час брифінгу.



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Список компаній, які озвучив Кулеба:

Leroy Merlin, Ашан, Spar (торговельна галузь),

Pirelli, Bridgeston (автотовари),

Accor, InterContinental (готелі),

Honeywell, Mohawk Industries, Arconic (сфера машинобудування),

Oriflame, Kimberly, Coty, Salvatore Ferragamo (косметика),

Philip Morris International (тютюнові вироби),

Papa John’s Pizza, KELOK (ресторани),

Bayer (медицина),

Райффайзен Банк, OTP Bank Group, Citibank, UniGroup, Sanpaolo (банки).

Нагадаємо, світові бренди почали залишати російський ринок після того, як путін вирішив розпочати повномасштабну війну проти України. Росія позбулася двох сотень всесвітньовідомих компаній. Міністерство закордонних справ оприлюднило цей список.