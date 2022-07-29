НБУ запретил обменникам выставлять на улице курс валют

НБУ запретил обменникам выставлять на улице курс валютhttps://racurs.ua/n173193-nbu-zapretil-obmennikam-vystavlyat-na-ulice-kurs-valut.htmlРакурс
Нацбанк звинуватив небанківські установи, які здійснюють обмін готівкової валюти, у штучному підвищенні курсу, у зв’язку з чим запроваджуються обмеження на їхню роботу.
Про це сьогодні, 29 липня, повідомляє прес-служба НБУ.
Небанківські установи, які здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, розпочали штучно підвищувати курс у готівковому сегменті валютного ринку, підтримуючи цим фактично існування «банкоматного туризму», — наголошують у відомстві.
Таке підвищення курсу виглядає безпідставним на тлі відносної стабілізації попиту й пропозиції у безготівковому сегменті валютного ринку та може свідчити про винятково спекулятивні підходи до курсоутворення небанківськими установами, — додають в НБУ.
У Нацбанку зазначають, що, за таких обставин з метою мінімізації спекуляцій та «створення дійсно конкурентного середовища» посилюють вимоги до небанківських установ та операторів поштового зв’язку:
- інформація про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют має надаватися населенню в стандартизованому вигляді в чітко визначеному форматі — копії наказу (розпорядження) про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют. Ця інформація розміщуватиметься виключно в касах установ та їх структурних підрозділів;
- забороняється здійснювати інформування про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют поза межами кас установ та їх структурних підрозділів, привертаючи до них додаткову надмірну увагу будь-якими цифровими значеннями чи символами;
- відновлено обов’язок подання установами інформації до Реєстру приміщень, в яких здійснюються валютні операції, що передбачають використання готівки в національній або іноземній валютах;
- для контролю за дотриманням порядку здійснення валютних операцій та забезпечення безпеки в період дії воєнного стану процес купівлі-продажу валют повинен здійснюватися із обов’язковим веденням відеоспостереження;
- висувається низка вимог до приміщень, в яких здійснюється купівля та продаж валютних цінностей. Зокрема, з метою підвищення безпеки Нацбанк перегляне технічні вимоги до кас;
- посилюється контроль за додержанням вимог щодо здійснення купівлі та продажу валют винятково із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (РРО), інформація про використовувані РРО передаватиметься до Нацбанку.