НБУ запретил обменникам выставлять на улице курс валют

Нацбанк ввел новые ограничения для обменников, фото: dialog.ua

https://racurs.ua/n173193-nbu-zapretil-obmennikam-vystavlyat-na-ulice-kurs-valut.html

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Нацбанк звинуватив небанківські установи, які здійснюють обмін готівкової валюти, у штучному підвищенні курсу, у зв’язку з чим запроваджуються обмеження на їхню роботу.

Про це сьогодні, 29 липня, повідомляє прес-служба НБУ.

Небанківські установи, які здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, розпочали штучно підвищувати курс у готівковому сегменті валютного ринку, підтримуючи цим фактично існування «банкоматного туризму», — наголошують у відомстві.

Таке підвищення курсу виглядає безпідставним на тлі відносної стабілізації попиту й пропозиції у безготівковому сегменті валютного ринку та може свідчити про винятково спекулятивні підходи до курсоутворення небанківськими установами, — додають в НБУ.

У Нацбанку зазначають, що, за таких обставин з метою мінімізації спекуляцій та «створення дійсно конкурентного середовища» посилюють вимоги до небанківських установ та операторів поштового зв’язку: