МИД ответил на сомнения Спартц по поводу зерновой сделки - безопасность в море контролируют ВСУ

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Ракурс

Україна не брала б участі у зерновій угоді, якби не була впевнена у здатності захистити південний регіон від атак з Чорного моря. Про це 30 липня повідомило Міністерство закордонних справ України у відповідь на лист конгресвумен Вікторії Спартц до генсека ООН.

Спартц сумнівається у безпеці морського шляху і гарантій росіян щодо цього. В МЗС їй нагадали, що ООН та Туреччина взяли на себе зобов’язання забезпечити виконання домовленості з боку росії, а Україна завершила необхідну підготовку для відновлення безпечного експорту зернових і очікує на відповідні кроки інших сторін.

Безпекову ситуацію контролюють ЗСУ. У нинішніх умовах не існує простих рішень, але спроба конгресвумен Вікторії Спартц підірвати зернову домовленість своєю черговою заявою саме зараз — це завдавати удару по українських фермерах та економіці, які потребують експорту та доходів, а також підривати глобальну продовольчу безпеку, — йдеться у заяві МЗС.

Київ також закликав українські ЗМІ та користувачів соцмереж критично ставитися до спроб вкидати в український інформаційний простір чергові «зради», які, на думку дипломатів, «переслідують лише дві цілі: сіяти розбрат в Україні та завдавати шкоди відносинам України з її найближчими міжнародними партнерами».

«Ракурс» повідомляв про звернення Спартц до ООН з вимогою призупинити «зернову угоду» до того часу, доки не будуть забезпечені кращі заходи безпеки. На думку конгресвумен, кораблі ООН мають перебувати в Чорному морі для забезпечення гуманітарних коридорів. У листі до генсека ООН Антоніу Гутерреша Спартц написала, «зернова угода» — це один з провалів ООН, а потенційні наслідки цієї домовленості «можуть дуже дорого обійтися Україні». Вона нагадала, що через кілька годин після підписання цієї угоди росія вдарила ракетами по Одесі.

Нагадаємо, що 29 липня в Одесу приїжджали президент України та посли країни «Групи семи». У порту Одеси завантажили декілька суден із зерном. України готова до початку експорту збіжжя.