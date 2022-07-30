Россияне усложняют выезд с оккупированного юга через Мелитополь

З наступного тижня для виїзду з Мелітополя українцям потрібно буде отримати в окупаційній комендатурі перепустку.

Таким чином окупанти намагаються ускладнити виїзд з захоплених територій, заявив в ефірі загальнонаціонального каналу міський голова Іван Федоров.

Перепустка з 1 серпня потрібна для виїзду з окупованої Василівки. Федоров повідомив, що з Мелітополя вже виїхали понад 60% мешканців.

Василівка — це місто в Мелітопольському районі, через яке можна виїхати на контрольовані Україною території Запорізької області з окупованого півдня.

Черга [на виїзд] не зменшується, станом на ранок там понад 800 машин і понад 4 тис. людей. Рашисти кілька разів змінювали тактику: якщо раніше випускали з Василівки о 17.00, то тепер зранку, але не більше ніж 200—300 автівок на день. Два дні тому почали робити копію усіх паспортів. Учора вони повідомили, що з понеділка для виїзду з окупованої території в «комендатурі» треба буде брати спеціальні перепустки, — заявив законнообраний мер міста.

Війська рф пропускають автомобілі на підконтрольну Україні територію тільки вранці.

Тим часом у квартири мешканців Мелітополя селяться буряти та ДНРівці — везуть рідних до моря, повідомляє військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

Мешканці окупованого міста шоковані напливом росіян до міста. У порожні квартири людей, які евакуювалися з міста, селяться росіяни. Особливо багато бомжуючих росіян захоплює чужі квартири в Авіамістечку. У цьому районі, як відомо, до війни жили військові льотчики, і багато родин виїхали з міста у перші місяці окупації.

Один із мелітопольців повернувся до міста за документами, але коли спробував відчинити двері своєї квартири, почув, що там уже хтось ходить. Двері власнику квартири відчинила бурятка. Виявилося, що військовий рф привіз із собою всю свою сім’ю і поселив у порожню квартиру.

І це не поодинокий випадок, розповідає Ігор, який нещодавно виїхав із Мелітополя на підконтрольну Україні територію: