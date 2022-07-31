Уничтожение российской техники, фото: СБУ

https://racurs.ua/n173239-ekzamen-po-maskirovke-rashisty-ne-proshli-sbu-pokazala-video-unichtojenie-tehniki-vraga.html

Ракурс

СБУ опублікувала відео, яке демонструє знищення бійцями Центру спецоперацій (ЦСО) «А» замаскованої серед рослинності техніки ворога.

Сиділи росіяни в кущах і думали, що їх ніхто не знайде… Але «екзамен з маскування» вони не пройшли — завдяки бійцям Центру спецоперацій «А» СБУ ці окупанти тепер точно злилися з ландшафтом, — зазначається в описі відео.

Зазначається, що лише за кілька днів спецпризначенці:

знищили ударними дронами два ворожі БТР, три «Урали»;

скоригували артилерійський вогонь по розрахунках російських мінометів.

Крім того, нещодавно ЦСО «А» СБУ у співпраці з ЗСУ «відмінусували» два російських СУ-25.

Нагадаємо, захисники України знищили вже близько 40 тис. 830 російських загарбників.