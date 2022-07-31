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Ракурс
Знищення російської техніки, фото: СБУ

«Екзамен з маскування» рашисти не пройшли — СБУ показало відео знищення техніки ворога

31 лип 2022, 13:34
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СБУ опублікувала відео, яке демонструє знищення бійцями Центру спецоперацій (ЦСО) «А» замаскованої серед рослинності техніки ворога.





Сиділи росіяни в кущах і думали, що їх ніхто не знайде… Але «екзамен з маскування» вони не пройшли — завдяки бійцям Центру спецоперацій «А» СБУ ці окупанти тепер точно злилися з ландшафтом, — зазначається в описі відео.

Зазначається, що лише за кілька днів спецпризначенці:

  • знищили ударними дронами два ворожі БТР, три «Урали»;
  • скоригували артилерійський вогонь по розрахунках російських мінометів.

Крім того, нещодавно ЦСО «А» СБУ у співпраці з ЗСУ «відмінусували» два російських СУ-25.

Нагадаємо, захисники України знищили вже близько 40 тис. 830 російських загарбників.

Джерело: Ракурс


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