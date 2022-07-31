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росія запустила по Миколаєву понад 10 ракет, фото: «Подробности»

12 ракет влучили по Миколаєву 31 липня — мер (ФОТО)

31 лип 2022, 12:57
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У Миколаєві сьогодні, 31 липня, вранці зафіксували приліт 12 ракет.





Це в ефірі одного з українських телеканалів розповів мер міста Олександр Сєнкевич, повідомляє місцеве видання «Новини-N».

За нашими підрахунками вранці було 12 прильотів, ще дві збили системи ППО. Вранці було 12 ракет. Попередньо це були С-300. Постраждали приватні об'єкти, навчальні заклади, — зазначив Сенкевич. — Найближчим часом дадуть інформацію по всіх постраждалих об'єктах. Зараз відомо про двох загиблих та трьох поранених.

За його словами, вночі здійснювався обстріл касетними снарядами. Хвостовик однієї з ракет залетів у квартиру на сьомому поверсі — у будинку вибито вікна, пошкоджено засклення балконів.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Миколаєва сьогодні загинув відомий український бізнесмен, власник найбільшої зерноторгової компанії «Нібулон» Олексій Вадатурський.

Джерело: «Новини-N»


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