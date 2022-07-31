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Олексій Вадатурський, фото: Еlevatorist.com
У Миколаєві в результаті обстрілу загинув власник «Нібулону» — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n173237-u-mykolaievi-v-rezultati-obstrilu-zagynuv-vlasnyk-nibulonu-zmi.htmlРакурс
У Миколаєві сьогодні, 31 липня, вночі внаслідок російських обстрілів загину 74-річний Герой України, власник найбільшої зерноторгової компанії «Нібулон» Олексій Вадатурський.
Також загинула дружина Вадатурського. Про це повідомляє «Українська правда» з посилання на інформоване джерело, близьке до Миколаївської ОВА.
Це правда. Влучання у їхній будинок. Тіло дружини вже витягли, — зазначив співрозмовник видання.
Також про загибель Вадатурського повідомляє місцеве видання «Новини-N» з посилання на джерело у Миколаївській міській раді.
У червні 2020 року «Forbes Україна» оцінив статки Вадатурського у 450 млн дол. США.
Нагадаємо, в ніч на 31 липня Миколаїв зазнав найбільшого за час війни російського обстрілу.
Джерело: «Українська правда», «Новини-N»
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