Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Олексій Вадатурський, фото: Еlevatorist.com

У Миколаєві в результаті обстрілу загинув власник «Нібулону» — ЗМІ

31 лип 2022, 12:00
999

У Миколаєві сьогодні, 31 липня, вночі внаслідок російських обстрілів загину 74-річний Герой України, власник найбільшої зерноторгової компанії «Нібулон» Олексій Вадатурський.





Також загинула дружина Вадатурського. Про це повідомляє «Українська правда» з посилання на інформоване джерело, близьке до Миколаївської ОВА.

Це правда. Влучання у їхній будинок. Тіло дружини вже витягли, — зазначив співрозмовник видання.

Також про загибель Вадатурського повідомляє місцеве видання «Новини-N» з посилання на джерело у Миколаївській міській раді.

У червні 2020 року «Forbes Україна» оцінив статки Вадатурського у 450 млн дол. США.

Олексій Вадатурський, фото: Еlevatorist.com

Нагадаємо, в ніч на 31 липня Миколаїв зазнав найбільшого за час війни російського обстрілу.

Джерело: «Українська правда», «Новини-N»


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів