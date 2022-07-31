Алексей Вадатурский, фото: Еlevatorist.com

https://racurs.ua/n173237-v-nikolaeve-v-rezultate-obstrela-pogib-vladelec-nibulona-smi.html

Ракурс

У Миколаєві сьогодні, 31 липня, вночі внаслідок російських обстрілів загину 74-річний Герой України, власник найбільшої зерноторгової компанії «Нібулон» Олексій Вадатурський.

Також загинула дружина Вадатурського. Про це повідомляє «Українська правда» з посилання на інформоване джерело, близьке до Миколаївської ОВА.

Це правда. Влучання у їхній будинок. Тіло дружини вже витягли, — зазначив співрозмовник видання.

Також про загибель Вадатурського повідомляє місцеве видання «Новини-N» з посилання на джерело у Миколаївській міській раді.

У червні 2020 року «Forbes Україна» оцінив статки Вадатурського у 450 млн дол. США.

Нагадаємо, в ніч на 31 липня Миколаїв зазнав найбільшого за час війни російського обстрілу.

Джерело: «Українська правда», «Новини-N»