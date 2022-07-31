Корабли рф хотят заблокировать гражданское судоходство в части Черного моря

Корабли рф хотят заблокировать гражданское судоходство в море. Фото:

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Російські бойові кораблі хочуть заблокувати цивільне судноплавство в частині Чорного моря.

Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів основні зусилля зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. Також ворожі кораблі можуть атакувати ракетами військові об'єкти й елементи інфраструктури в глибині території України. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 31 серпня.

Зазначається, що готові атакувати високоточною зброєю чотири російські носії крилатих ракет морського базування.

Видання CNN Türk та TGRT із посиланням на речника президента Туреччини Ібрагіма Калина повідомило, що є висока ймовірність того, що перші кораблі з зерном вийдуть з Одеського порту вже 1 серпня. Першою зупинкою буде Стамбул. У територіальних водах Туреччини ці судна мають бути 3 серпня.

Нагадаємо, посольство України в Бейруті повідомило, що в Лівані було арештоване судно, яке було завантажене українським ячмінним і пшеничним борошном. Вантаж, який росія завантажила в окупованій Феодосії, походить із окупованих територій на Запоріжжі та Херсонщині.

Джерела: CNN Türk, TGRT