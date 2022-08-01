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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Зеленский отреагировал на петицию о запрете вручения повесток на улице

1 авг 2022, 20:47
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Володимир Зеленський, президент України, відреагував на петицію № 22/145362-еп, котра пропонує заборонити видавати повістки на блокпостах, АЗС та на вулиці.





Про це сьогодні, 1 серпня, повідомляється на сайті Офісу президента.

У відповіді Зеленського зазначено, що порядок оповіщення військовозобов’язаних про їx призов на військову службу під час мобілізації та вручення повісток врегульовується відповідними актами Кабміну, Міноборони та Генштабу.

Ураховуючи ·викладене, я звернувся до Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання в контексті дотримання прав громадян та законодавства про військовий обов’язок і військову службу, — вказано у відповіді Зеленського на петицію.

Ця петиція була зареєстрована 29 червня і набрала 26 тис. 740 голосів при необхідних для розгляду 25 тис.

Источник: Ракурс


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