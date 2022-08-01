Под Скадовском уничтожен склад боеприпасов и техники, стянутой рашистами из Крыма

Под Скадовском взорвался склад оккупантов

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На Херсонщині вчора, 31 липня, влучанням ракети було знищено великий склад боєприпасів і техніки російських загарбників, розташований біля тимчасово окупованого Скадовська.

Про це в ефірі телемарафону заявив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, повідомляє агентство «Укрінформ».

Учора було знищено черговий склад боєкомплектів і військової техніки, яку стягнув з Криму ворог, біля Скадовська. Це на околиці Скадовська, за очисними спорудами, ворог стягнув туди велику кількість пально-мастильних матеріалів, — зазначив Хлань.

За словами депутата, на цьому складі було також багато інженерної техніки, яку окупанти перекидають для ремонту пошкоджених логістичних артерій, зокрема розташованого у Херсоні Антонівського мосту через Дніпро.

Хлань зазначив, що рашисти намагаються маскувати цистерни під фури, наварюючи на них каркаси з маскувальними сітками, проте це їх не рятує.

Дуже влучним потраплянням ракети туди було знищено це розташування, — наголосив він. — До речі, з вечора і до ранку там палає полум’я, місцеві повідомляють, що такого полум’я не бачили ніколи… вище, ніж п’ятиповерхова будівля.

Варто додати, що вчора ввечері у соцмережах з’явилися відео, котрі показують масштабні вибухи в районі Скадовська.

Джерело: «Укрінформ»