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Российская артиллерия обстреливает ВСУ, прикрываясь Запорожской АЭС

«Вторая сильнейшая» — российская артиллерия обстреливает ВСУ, прикрываясь Запорожской АЭС

2 авг 2022, 09:00
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Російська артилерія обстрілює ЗСУ прикриваючись Запорізькою АЕС.





Видання Reuters цитує держсекретаря США Ентоні Блінкена, який заявив, що раніше рф прикривалася «живим щитом» з мирних жителів і назвав дії росії щодо найбільшої української атомної електростанції «вершиною безвідповідальності».

Блінкен звинуватив кремль у тому, що той тепер використовує Запорізьку АЕС як «ядерний щит».

Звідти окупанти атакують українські сили, адже розуміють, що не отримають удару у відповідь. Звичайно, українці не можуть відкрити вогонь у відповідь, інакше станеться жахлива аварія на АЕС, — заявив Білнкен.

Він додав, що в нинішньому світі немає місця для ядерного стримування, заснованого на примусі, залякуванні чи шантажі і закликав «об'єднатися, щоби дати опір цьому».

Раніше у нижній палаті американського Конгресу представили законопроект про визнання росії державою-спонсором тероризму. Аналогічну резолюцію ухвалив й Сенат США.

Утім, держсекретар США поки ухиляється від такого рішення, вважаючи, що «рішення має ґрунтуватися на чинних правових визначеннях», а росія вже перебуває під багатьма санкціями. Крім того, Блінкен припускає, що оголошення росії державою-спонсором тероризму ускладнить контакти США з державами- союзницями рф.

Источник: Ракурс


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