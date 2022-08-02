Бельгия заморозила российские активы на 50,5 млрд евро, среди них - деньги государственных "Сбер" и "ВТБ Банка"

https://racurs.ua/n173303-belgiya-zamorozila-rossiyskie-aktivy-na-50-5-mlrd-evro-sredi-nih-dengi-gosudarstvennyh-sber.html

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Бельгія через вторгнення рф в Україну заморозила російських активів на понад 50 мільярдів євро.

Раніше вже було заморожено 3,5 мільярди євро, повідомляє 2 серпня De Morgen.

Ці 50,5 млрд євро включають всі види фінансових активів, таких як гроші та акції, які знаходяться в Бельгії та належать російським політикам, олігархам, банкам та компаніям, на яких накладено санкції.

Деякі санкції були запроваджені після окупації росією Криму у 2014 році, але більшість було введено після повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого.

В Мінфіні заявили, що не мають права уточнювати, яким підсанкційним особам чи компаніям заморозили найбільші суми.

Чиї саме активи заморожено — видання поки не повідомляє. Але зазначає, що до списку входить кілька банків, зокрема «Сбербанк» та «ВТБ Банк», найбільшим акціонером якого є держава.

Тим часом у Бундестазі закликають використати заморожені російські активи для виплати репарацій Україні. росія, як країна-агресор, має виплатити репарації Україні і використання з цією метою заморожених російських активів поклало б хороший старт процесу, вважає депутат Бундестагу від ХДС/ХСС Родеріх Кізеветтер.

Тому використання заморожених російських активів було б хорошим початком і хорошим застосуванням для мільярдів доларів. Абсолютно точно, Європейський Союз має знайти легальний механізм зробити це, — підсумував депутат.

Раніше із заявами про необхідність використання заморожених російських активів для виплат Україні виступили політики у Сполучених Штатах Америки, ЄС, а також у Швейцарії.