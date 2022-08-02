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Бельгія заморозила російські активи на 50,5 млрд євро
Бельгія заморозила російські активи на 50,5 млрд євро, серед них — гроші державних «Сбер» та «ВТБ Банку»https://racurs.ua/ua/n173303-belgiya-zamorozyla-rosiyski-aktyvy-na-50-5-mlrd-ievro-sered-nyh-groshi-derjavnyh-sber-ta-vtb.htmlРакурс
Бельгія через вторгнення рф в Україну заморозила російських активів на понад 50 мільярдів євро.
Раніше вже було заморожено 3,5 мільярди євро, повідомляє 2 серпня De Morgen.
Ці 50,5 млрд євро включають всі види фінансових активів, таких як гроші та акції, які знаходяться в Бельгії та належать російським політикам, олігархам, банкам та компаніям, на яких накладено санкції.
Деякі санкції були запроваджені після окупації росією Криму у 2014 році, але більшість було введено після повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого.
В Мінфіні заявили, що не мають права уточнювати, яким підсанкційним особам чи компаніям заморозили найбільші суми.
Чиї саме активи заморожено — видання поки не повідомляє. Але зазначає, що до списку входить кілька банків, зокрема «Сбербанк» та «ВТБ Банк», найбільшим акціонером якого є держава.
Тим часом у Бундестазі закликають використати заморожені російські активи для виплати репарацій Україні. росія, як країна-агресор, має виплатити репарації Україні і використання з цією метою заморожених російських активів поклало б хороший старт процесу, вважає депутат Бундестагу від ХДС/ХСС Родеріх Кізеветтер.
Тому використання заморожених російських активів було б хорошим початком і хорошим застосуванням для мільярдів доларів. Абсолютно точно, Європейський Союз має знайти легальний механізм зробити це, — підсумував депутат.
Раніше із заявами про необхідність використання заморожених російських активів для виплат Україні виступили політики у Сполучених Штатах Америки, ЄС, а також у Швейцарії.
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