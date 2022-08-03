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Киев предлагает Ливану купить ячмень и муку с арестованного судна Odyssia
Киев предлагает Ливану купить ячмень и муку с арестованного судна Odyssiahttps://racurs.ua/n173329-kiev-predlagaet-livanu-kupit-yachmen-i-muku-s-arestovannogo-sudna-odyssia.htmlРакурс
Київ запропонував Лівану придбати ячмінь і борошно, яке росія вкрала і вивезла на борту судна Odyssia. Це судно нині перебуває у порту Лівану, кремль намагався вивезти його до Сирії.
Як повідомив «Крим.Реалії» посол України в Лівані Ігор Осташ, українська сторона пропонує ліванському уряду придбати збіжжя за вдвічі нижчими ринкових цінами:
пшеничне борошно — 350 дол. за тонну;
ячмінь — 180 дол. за тонну.
Зі слів дипломата, посольство оперативно відреагувало на появу судна в порту Триполі, а тепер вимагає провести експертизу.
Для того, щоб це підтвердити, необхідно провести експертизу, а для цього потрібно, відповідно, щоб було судове рішення і щоб судно було заарештоване. Ми вже маємо таке судове рішення і зараз почнемо, скажімо так, судовий процес. І елементом цього, звісно, буде дослідження, експертиза. Ми хочемо взяти зразки цього зерна на експертизу, щоб встановити, чи справді це зерно українського походження. Іншого шляху на сьогодні немає, — повідомив Ігор Осташ.
Посол наголосив, що судно затримане і його не розвантажують. Окрім цього, він нагадав про відповідну реакцію посольства США в Лівані, й те, що це судно перебуває під санкціями Вашингтона.
Судно поки що не рухається, залишається в порту, і для нас це дуже важливо, щоб ми мали до нього доступ, — підсумував український посол.
Нагадаємо, воєнні злочинці й мародери росії методично розграбовують на окупованих територіях Україні сільгосппродукцію і вивозять її до рф і в Сирію — звідти вкрадене намагаються продати іншим арабським та африканським країнам.
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