Киев предлагает Ливану купить ячмень и муку с арестованного судна Odyssia

https://racurs.ua/n173329-kiev-predlagaet-livanu-kupit-yachmen-i-muku-s-arestovannogo-sudna-odyssia.html

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Київ запропонував Лівану придбати ячмінь і борошно, яке росія вкрала і вивезла на борту судна Odyssia. Це судно нині перебуває у порту Лівану, кремль намагався вивезти його до Сирії.

Як повідомив «Крим.Реалії» посол України в Лівані Ігор Осташ, українська сторона пропонує ліванському уряду придбати збіжжя за вдвічі нижчими ринкових цінами:

пшеничне борошно — 350 дол. за тонну;

ячмінь — 180 дол. за тонну.

Зі слів дипломата, посольство оперативно відреагувало на появу судна в порту Триполі, а тепер вимагає провести експертизу.

Для того, щоб це підтвердити, необхідно провести експертизу, а для цього потрібно, відповідно, щоб було судове рішення і щоб судно було заарештоване. Ми вже маємо таке судове рішення і зараз почнемо, скажімо так, судовий процес. І елементом цього, звісно, буде дослідження, експертиза. Ми хочемо взяти зразки цього зерна на експертизу, щоб встановити, чи справді це зерно українського походження. Іншого шляху на сьогодні немає, — повідомив Ігор Осташ.

Посол наголосив, що судно затримане і його не розвантажують. Окрім цього, він нагадав про відповідну реакцію посольства США в Лівані, й те, що це судно перебуває під санкціями Вашингтона.

Судно поки що не рухається, залишається в порту, і для нас це дуже важливо, щоб ми мали до нього доступ, — підсумував український посол.

Нагадаємо, воєнні злочинці й мародери росії методично розграбовують на окупованих територіях Україні сільгосппродукцію і вивозять її до рф і в Сирію — звідти вкрадене намагаються продати іншим арабським та африканським країнам.