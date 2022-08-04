Дерусифікація освіти в Україні триває. В Міносвіти пояснили, що в програмі зарубіжної літератури залишаться лише ті російські письменники, творчість яких або вони самі тісно пов’язані з Україною.

Про це 4 серпня в ефірі національного телемарафону сказав керівник управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти та науки Юрій Кононенко.

Якщо говорити концептуально, прийнято рішення, що письменники, які писали російською мовою, але творчість яких була тісно пов’язана з Україною, тобто або вони народилися в Україні, або довгий час жили в Україні, або зображали у своїх творах українську тематику, — їх творчість буде залишатися в навчальних програмах. Це, наприклад, Микола Гоголь, це фактично наш український письменник, який дуже багато зробив для української культури. Або Володимир Короленко, так само буде вивчатися твір Михайла Булгакова «Собаче серце». В програмі залишиться вивчення твору Анатолія Кузнецова «Бабин Яр», тому що це знаковий твір, документальний, який пов’язаний тісно з трагічною подією, яка була на території України. «Дванадцять стільців» Ільфа та Петрова також вивчатиметься в шкільній програмі, — сказав Кононенко.

Зараз підготовлено загальний проєкт наказу міністерства про затвердження всіх змін до всіх навчальних програм. Ми очікуємо, що найближчим часом його буде підписано, і таким чином з 1 вересня нового навчального року діти вчитимуться за новими програмами.

Хто замість росіян

Водночас у МОН наголосили, що внесення в програму зарубіжної літератури великої кількості нових творів не буде.

Якщо раніше деякі твори вивчалися для додаткового читання, тобто діти якщо хотіли, то читали їх, то деякі з них переведені в текстуальне вивчення. Тобто масового включення творів не буде, кістяк програми залишається таким як є. Якщо говорити зовсім про нове… Йозеф Рот, австрійський письменник, він теж буде вивчатися в курсі шкільної зарубіжної літератури. Дуже багато письменників, які творили на європейському, американському та азійському континентах тепер вивчатимуться в школі, — додав Кононенко.

Щодо доступності нових творів, які будуть внесені в програму, та підготовки вчителів до викладання нової програми Кононенко зауважив, що останнім часом в Україні видано багато перекладів зарубіжних авторів українською мовою. Підготовка вчителів проводитиметься до початку і на початку навчального року, цим займатимуться інститути післядипломної освіти, які є в кожній області.

Історія питання

В Україні зі шкільної програми зарубіжної літератури вилучать твори російських і радянських авторів. Серед тих, чию творчість більше не вивчатимуть українські школярі, — Олександр Пушкін, Антон Чехов, Михайло Лермонтов, Михайло Булгаков, Лев Толстой, Іван Тургенєв, Іван Бунін, Федір Достоєвський, Сергій Єсенін, Борис Пастернак, Володимир Маяковський, Анна Ахматова, Марина Цвєтаєва.

Влітку у Міносвіти працювала робоча група щодо оновлення деяких навчальних програм деяких шкільних предметів, зокрема з історії України, Всесвітньої історії, зарубіжної літератури, географії, захисту України, ще деяких предметів.

Після висновків робочої групи програму також розглядала науково-методична комісія МОН. Окрім цього, відбулася нарада під головуванням міністра, на якій розглядалися ключові питання цієї програми.