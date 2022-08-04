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Россияне запустили по Одессе противокорабельную ракету, разорвавшуюся в воздухе
Россияне запустили по Одессе противокорабельную ракету, разорвавшуюся в воздухеhttps://racurs.ua/n173378-rossiyane-zapustili-po-odesse-protivokorabelnuu-raketu-razorvavshuusya-v-vozduhe.htmlРакурс
Вночі росія випустила з території Криму протикорабельну ракет «Онікс», яка розірвалася в повітрі на підльоті до суходолу.
Про це 4 серпня повідомило оперативне командування «Південь». 26 червня українська ППО знищила дві такі ракети, що їх росіяни запустили з комплексу «Бастіон» у Криму.
Раніше військові ЗСУ заявляли, що знищили в Чорнобаївці пункт управління 22-го армійського корпусу берегових військ чорноморського флоту російських окупантів. В ОК «Південь» тоді повідомили, що точна кількість втрат ворога наразі уточнюється.
2 серпня українські сили ППО збили сім із восьми ракет, випущених з району Каспійського моря. Одна ракета влучила в обʼєкт військової інфраструктури поблизу містечка Радехів на Львівщині.
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