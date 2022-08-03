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Ракурс
Стали известны последствия ракетного удара россии по Львовщине

Стали известны последствия ракетного удара россии по Львовщине

3 авг 2022, 10:30
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Ракетний удар по Львівщині прокоментував голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. З його слів, внаслідок вчорашнього воєнного злочину рф пошкоджено будівлю.





Постраждалих немає, — додав чиновник.

2 серпня українські сили ППО збили сім із восьми ракет, випущених з району Каспійського моря. Одна ракета влучила в обʼєкт військової інфраструктури.

Источник: Ракурс


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