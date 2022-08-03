Стали відомі наслідки ракетного удару рф по Львівщині

https://racurs.ua/ua/n173334-staly-vidomi-naslidky-raketnogo-udaru-rf-po-lvivschyni.html

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Ракетний удар по Львівщині прокоментував голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. З його слів, внаслідок вчорашнього воєнного злочину рф пошкоджено будівлю.

Постраждалих немає, — додав чиновник.

2 серпня українські сили ППО збили сім із восьми ракет, випущених з району Каспійського моря. Одна ракета влучила в обʼєкт військової інфраструктури.