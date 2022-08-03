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Армия рф провалила наступление на северо-восток и запад от Харькова — ISW

Армия рф провалила наступление на северо-восток и запад от Харькова — ISW

3 авг 2022, 10:06
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Армія росії провалила наступ на північний схід і захід від Харкова. Про це повідомляє американський «Інститут вивчення війни» (ISW).





Ворог провалив наступ на північному сході та заході від Харкова. Атакував у районах Слов’янська та Сіверська, — йдеться у повідомленні ISW.

Інститут також припускає, що, судячи із заяв і занепокоєння російського Міноборони, удари українців з HIMARS «деморалізують російських військовослужбовців».

Інші висновки «Інституту вивчення війни»:

  • сили росії продовжили наступ на північному південному сході від Бахмута. Досягнули незначних успіхів;

  • окупанти намагаються просунутися на південний захід від Авдіївки;

  • воєнні злочинці рф розпочали два штурми на півночі Херсона;

  • рф формує нові добровольчі батальйони у Новосибірській, Саратовській, Ульянівській та Курганській областях.

Ймовірно, російські війська вирішили атакувати Авдіївку фронтально з окупованої території Донецької області, а не чекати, поки українські війська відступлять з оборонних позицій.

Також, посилаючись на зібрані дані, ISW повідомляє, що Україна не володіє достовірними даними щодо загиблих і поранених під час вибуху в колонії Оленівки на окупованій Донеччині.

Українське цивільне населення продовжує чинити опір російській окупації актами громадянської непокори та партизанським саботажем, оскільки Кремль розглядає довгострокові методи контролю населення в окупованій Україні.

Источник: Ракурс


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