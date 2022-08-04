Кулеба эмоционально ответил Amnesty International на обвинения об опасной тактике ВСУ

https://racurs.ua/n173380-kuleba-emocionalno-otvetil-amnesty-international-na-obvineniya-ob-opasnoy-taktike-vsu.html

Ракурс

Україну звинуватили у порушенні гуманітарного права, а росію — у воєнних злочинах.

Українські військові наражають на небезпеку мирне населення, розміщуючи озброєння в житлових районах, а росія проводить невиборчі атаки забороненими боєприпасами, йдеться в доповіді Amnesty International (AI), яку оприлюднили 4 серпня.

Коротко про фальшивий баланс Емнесті, — підписав відео зі своєю реакцією на заяву AI міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він обурений заявою правозахисників, оскільки вважає, що у ній йдеться не про пошук і донесення світові правди, а про створення фальшивого балансу між злочинцем і жертвою — «між країною, яка знищує, і країною, яка відчайдушно захищається свій народ і континент від російської навали».

AI, на думку міністра, створює фальшиву реальність, у якій «всі в чомусь винуваті».

Кулеба звернувся до Amnesty International, аби організація системно доносила правду про злочини рашистів в Україні.

Зробіть це хоча б в ім’я цивільних жертв, яких накрило російськими снарядами сьогодні у Торецьку на зупинці громадського транспорту, — зазначив міністр.

Про що мова?

Українські військові наражають на небезпеку мирне населення, створюючи бази та розміщуючи озброєння в житлових районах, зокрема в школах і лікарнях, і тим самим порушують міжнародне гуманітарне право. Своєю чергою, росія проводить невиборчі атаки, у тому числі з використанням заборонених боєприпасів. Про це йдеться у доповіді міжнародної правозахисної організації Amnesty International.

За словами правозахисників, тактика України порушила міжнародне гуманітарне право, перетворивши цивільні об'єкти на військові цілі. Внаслідок російських ударів по населених пунктах, які сталися за цим, загинули мирні жителі та була зруйнована цивільна інфраструктура.

Правозахисники з’ясували, що ЗСУ базувалися у житлових будинках у 19 містах та селах у Харківській, Донецькій та Миколаївській областях. Більшість житлових районів, де розташовувалися солдати, знаходилися за кілька кілометрів від лінії фронту.

Перебування в оборонній позиції не звільняє українських військових від дотримання міжнародного гуманітарного права, — заявила генеральний секретар Amnesty International Аньєс Калламар.

В організації закликали український уряд негайно забезпечити розміщення своїх сил далі від населених пунктів або евакуювати мирне населення з районів, де діють військові.

При цьому Amnesty International зафіксувала, що у Харкові росія скоїла воєнні злочини.

Організація не виявила доказів того, що українські сили перебували у цивільних районах, незаконно атакованих російськими військовими, — йдеться у доповіді.

Крім того, експерти зазначають, що багато російських ударів, задокументованих останніми місяцями, завдавалися з використанням зброї невиборчої дії, у тому числі заборонених на міжнародному рівні касетних боєприпасів або іншої зброї вибухової дії з великою площею ураження.