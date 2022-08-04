Статус спецзащиты для украинцев в ЕС будет действовать до 2024 года

https://racurs.ua/n173399-status-speczaschity-dlya-ukraincev-v-es-budet-deystvovat-do-2024-goda.html

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Статус тимчасового захисту для громадян України в Європейському Союзі діятиме щонайменше до весни 2024 року. Про це заявила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі національного телемарафону.

З її слів, під час зустрічі з єврокомісаром з внутрішніх справ Ілвою Йоганссон вдалося домовитися, що статус тимчасового захисту, який отримали понад п’ять мільйонів українців, на території Євросоюзу діятиме ще щонайменше 18 місяців.

Стефанішина вказала на ще одне проблемне питання — тимчасовий приїзд в Україну багатьох громадян, які потім повертаються на територію ЄС.

Нагадаємо, українцям з 4 березня 2022 року на підставі рішення Ради ЄС і статті 5 Директиви надано можливість отримати річний дозвіл на проживання на території Європейського Союзу. За загальним правилом тривалість тимчасового захисту становить один рік, який може бути автоматично подовжений кожні півроку ще на рік.

Права осіб, які користуються тимчасовим захистом:

дозвіл на проживання на період тимчасового захисту (на рік з можливістю продовження);

доступ до роботи (вимоги очікування шість місяців на відміну від отримання статусу біженця в цьому випадку не має);

доступ до освіти (діти до 18 років мають право навчатися у закладах освіти на рівні громадян країни перебування);

забезпечення житлом (заселення у центр чи надання засобів для проживання);

доступ до соціального забезпечення;

доступ до медичного обслуговування;

право на відповідну інформацію про тимчасовий захист;

можливість отримати статус біженця у майбутньому;

можливість повернутися в країну громадянства будь-якої миті.

Проте права кожної особи, яка звернулася за наданням тимчасового захисту, визначаються внутрішнім законодавством конкретної країни ЄС. Тимчасовий захист не означає автоматично, що особа отримує притулок (статус біженця/додаткового захисту) в країні ЄС, але особи, що прибувають з України, та отримали статус тимчасового захисту можуть подати заяву про надання притулку (міжнародного захисту) в будь-який час свого перебування.

Статус біженця — індивідуальне право в країнах ЄС, яке надається після спеціального адміністративного та юридичного процесу, що визначає, чи є в цієї особи обґрунтована небезпека бути переслідуваними. Особа втрачає статус біженця, якщо вона повертається до своєї країни чи набула нове громадянство. Особами, які можуть отримати статус біженця, можуть бути громадяни України, які залишили територію України через війну, а також особи, які проживали на території України на законних підставах, але мають громадянство інших країн.