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Еще три судна с зерном выйдут из портов Украины 5 августа

Еще три судна с зерном выйдут из портов Украины 5 августа

4 авг 2022, 22:50
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Процес налагодження експорту українського зерна триває - ще три судна зі збіжжям повинні вийти з чорноморських портів в Одеській області у п’ятницю, 5 серпня.





Про це міністр оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив ввечері четверга, пише турецька служба CNN.

Завдяки напруженій роботі Координаційного центру завтра, в рамках відвантаження зерна, з портів України планується відправитися три судна. Окрім цього, після перевірки очікується рух в Україну порожнього судна зі Стамбулу, — заявив Акар.

Зі слів турецького міністра оборони, порожнє судно попрямує до України після огляду у Стамбулі. Зауважимо, що десять суден в портах «Одеса» та «Чорноморськ» вже завантажені зерном і готові до відправлення.

Нагадаємо, представники України, Туреччини, ООН та росії у Спільному координаційному центрі завершили інспекцію першого судна із зерном, що вийшло з України 1 серпня. Після огляду судно повинне доставити вантаж із 26 тис. т кукурудзи до порту Триполі у Лівані.

1 серпня вранці міністр інфраструктури України повідомив, що з Одеси відчалило судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне. Це був перший з часу повномасштабного вторгнення країни-терористки зерновоз, який вирушив з одеського порту.

Источник: Ракурс


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