Amnesty International – «путинские пропагандисты», пишет The Times

https://racurs.ua/n173465-amnesty-international-putinskie-propagandisty-pishet-the-times.html

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«Пропагандистами путіна», які стали рупором пропаганди його режиму, зводячи наклеп на жертв російської агресії, назвала організацію Amnesty International редакція впливового британського видання The Times.

Причина ― скандальний звіт правозахисної організації, у якому Збройні сили України звинувачують у завданні втрат цивільному населенню під час захисту української території. Автори The Times згадують подібний випадок у 1945 році, коли британська пацифістка Вєра Бріттeн відмовлялася вірити новинам про табори смерті, організовані нацистами в Європі, і заявляла, що повідомлення про них поширюють, аби відвернути увагу від бомбардування союзними військами німецьких міст.

The Times назвала висновки Amnesty International позбавленими розуміння того, як ведеться війна, оскільки воєнні злочинці рф атакують, окуповують українські міста і використовують їх як майданчики для зберігання зброї.

Окремо редакція видання прокоментувала поведінку очільниці Amnesty International Агнес Каламар, яка у своїх висловлюваннях назвала критиків звіту «тролями», перетворивши дискусію на фарс.

У будь-якій поважній міжнародній організації Каламар після такого звіту та заяв пішла би з посади. Однак Amnesty International це вже не врятує, — вказує The Times.

Журналісти також закликали читачів не жертвувати свої гроші цій організації.

Нагадаємо, 4 серпня Amnesty International випустила звіт, у якому заявила, що військові ЗСУ наражають на небезпеку цивільне населення. Український офіс організації заявив, що українську команду до підготовки звіту не залучали. Також директор українського офісу звільнилася через конфлікт з міжнародним офісом, який не заходів слухати доводи української сторони. У Зеленського наголосили, що життю українців загрожує тільки російська армія, а заяви Amnesty International є не чим іншим, як участю в дискредитаційній кампанії росії проти України.

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав матеріал Amnesty International «втратою адекватності» в організації. Глава МЗС Дмитро Кулеба зауважив, що такий звіт створює фальшивий баланс між злочинцем і жертвою.