Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Армия рф разворачивает дополнительные силы и ПВО в беларуси - Генштаб ВСУ

Армия рф разворачивает дополнительные силы и ПВО в беларуси — Генштаб ВСУ

7 авг 2022, 08:20
999

Армія росії розгортає додаткові сили і засоби протиповітряної оборони на території білорусі. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 7 серпня.





На Волинському та Поліському напрямках, за наявною інформацією, на території республіки білорусь збройні сили російської федерації розгортають додаткові сили і засоби протиповітряної оборони, — йдеться у повідомленні Генштабу.

Водночас на Сіверському напрямку російські воєнні злочинці продовжували гатити з артилерії по районах населених пунктів Гай і Грем’яч Чернігівської області та Нові Вирки Сумської області.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров