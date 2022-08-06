Турецкие банки введут российскую платежную систему «Мир». Фото:

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Російська платіжна система «Мир» буде запроваджена п’ятьма турецькими банками.

Керівники центральних банків Туреччини та росії провели переговори 5 серпня, коли зустрічалися президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та глава рф володимир путін. Зміни в турецькій банківській системі будуть полегшенням та російських туристів та й самих турків. Про це Ердоган заявив після повернення з Сочі, повідомляє Bloomberg з посиланням на турецьке державне агентство Anadolu.

Нагадаємо, 5 серпня у російському Сочі відбулася зустріч президента росії володимира путіна з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Перемовини тривали понад чотири години й сторони домовилися про сплату Туреччиною за російський газ в рублях.

Ердоган заявив, що двері Туреччини відкриті для всіх, хто хоче інвестувати в її економіку. Він визнав, що все ж погодився платити у рублях за російський газ.

Як відомо, Туреччина засудила військову агресію росії проти України, однак не приєдналася до антиросійських санкцій, як це зробили Сполучені Штати та Євросоюз.

Під час повномасштабної російсько-української війни Туреччина також продовжує імпортувати енергію з рф, яка забезпечила чверть її імпорту нафти та близько 45% поставок природного газу минулого року. Також Анкара схвалила будівництво російською компанією «Росатом» атомної станції Аккую.

Джерело: Bloomberg