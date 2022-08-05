У путіна запевняють, що домовилися з Туреччиною про сплату за газ в рублях

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Ракурс

У путіна запевняють, що домовилися з Туреччиною про сплату за газ в рублях

В п’ятницю у російському Сочі відбулася зустріч президента росії володимира путіна з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Перемовини тривали понад чотири години. За підсумками російська сторона заявила, що було досягнуто домовленостей про сплату Туреччиною за російський газ в рублях.

Окрім того, в спільній заяві президентів росії та Туреччини наголошено про необхідність повного виконання стамбульської «зернової угоди», а саме — про безперешкодний експорт російських добрив та зерна.

Нагадаємо, що 22 липня у Стамбулі Україна, Туреччина та ООН підписали угоду, яка стосується розблокування портів та вивезення українського зерна. Дзеркальну угоду з Туреччиною та ООН також підписала росія.

Президенти обох країн підтвердили прихильність до політичної єдності та територіальної цілісності Сирії та рішучість діяти у щільній координації з питань боротьби з терористичними організаціями, — йдеться у спільній заяві сторін.

Крім того, Ердоган і путін зголосилися на необхідності повного виконання стамбульської «зернової угоди», включаючи безперешкодний експорт російського зерна та добрив.

«Ракурс» повідомляв, що росія звернулася до Туреччини по допомогу в обході санкцій, які проти неї запровадили через війну в Україні. Про це пише американська газета The Washington Post із посиланням на інформацію від української розвідки.

Російська пропозиція вказує на те, що рф сподівається, що Туреччина погодиться на пропозиції, які допоможуть їй уникнути санкційних обмежень у банківському, енергетичному та промисловому секторах.