УЄФА покарав "Фенербахче" за пісні його вболівальників про путіна (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n173435-uiefa-pokarav-fenerbahche-za-pisni-yogo-vbolivalnykiv-pro-putina-video.html

Ракурс

УЄФА оштрафував на 50 тис. євро стамбульський клуб «Фенербахче» за поведінку вболівальників під час матчу проти київського «Динамо».

Також в УЄФА зобов’язали команду частково закрити трибуни стадіону під час наступного матчу єврокубків.

Покарання про часткове закриття стадіону винесено з випробувальним строком на два роки. Раніше турецький клуб засудив скандування своїх фанатів, але відмовився просити вибачення за це перед «Динамо» та українськими вболівальниками футболу.

Нагадаємо, що під час матчу кваліфікації Ліги Чемпіонів проти київського «Динамо» уболівальники турецького «Фенербахче» почали оспівувати російського диктатора владіміра путіна, вочевидь сподіваючись вивести таким чином українців з рівноваги. Це відбувалося за рахунку 2:1 на користь «Динамо».

Київський клуб подолав опір турецької команди та в наступному раунді кваліфікації у групову стадію Ліги чемпіонів виграв у австрійського «Штурму» з рахунком 1:0. Матч-відповідь відбудеться 10 серпня.