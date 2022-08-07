Армія рф розгортає додаткові сили і засоби ППО в білорусі — Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n173464-armiya-rf-rozgortaie-dodatkovi-syly-i-zasoby-ppo-v-bilorusi-genshtab-zsu.html

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Армія росії розгортає додаткові сили і засоби протиповітряної оборони на території білорусі. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 7 серпня.

На Волинському та Поліському напрямках, за наявною інформацією, на території республіки білорусь збройні сили російської федерації розгортають додаткові сили і засоби протиповітряної оборони, — йдеться у повідомленні Генштабу.

Водночас на Сіверському напрямку російські воєнні злочинці продовжували гатити з артилерії по районах населених пунктів Гай і Грем’яч Чернігівської області та Нові Вирки Сумської області.